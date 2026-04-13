L'Arsenal subisce un duro colpo nelle aspirazioni di Premier League: le possibilità di vincere il titolo sono quasi dimezzate

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L'Arsenal ha subito un duro colpo nella corsa alla Premier League questo fine settimana, quando ha perso 1-2 contro il Bournemouth, mentre il Manchester City ha travolto il Chelsea 3-0. Questo lascia l'Arsenal sei punti avanti sul Manchester City, ma il City ha una partita in meno, un duello contro il Crystal Palace che potrebbe non giocare prima di metà o fine maggio.

Attualmente, se il Manchester City dovesse vincere tutte le partite rimanenti, avrebbe gli stessi punti dell'Arsenal, perché entrambe le squadre giocheranno domenica prossima 19 aprile (16:30 BST, 17:30 CEST). E il City arriva in una forma molto più forte: ha battuto il Chelsea domenica 3-0, ha battuto il Liverpool 4-0 in FA Cup e ha battuto l'Arsenal 2-0 nella finale della EFL Cup.

Secondo il resoconto di previsione sportiva Polymarkert Sports, ora all'Arsenal viene data il 56% di possibilità di vincere la Premier League, in calo rispetto all'88% di un mese fa. Nel frattempo, le possibilità del Manchester City sono passate dal 14% al 43% dal 15 marzo.

Ma considerando l''inerzia vincente' del Manchester City, il fatto che anche l'Arsenal giochi la Champions League questa settimana, pochi giorni prima della partita cruciale del prossimo weekend, e la recente storia del crollo dell'Arsenal nelle fasi finali del campionato, potrebbe rendere il Manchester City il favorito di alcuni...

Il Manchester City ha anche altre competizioni: giocherà le semifinali di FA Cup il 25 aprile e, se vincerà, la finale si posizionerà il 16 maggio. Se l'Arsenal batterà lo Sporting questa settimana, avrà semifinali di andata contro Atleti o Barça il 28 o 29 aprile e il 5/6 maggio.

Se il Manchester City batterà l'Arsenal domenica prossima e entrambe le squadre vinceranno le partite restanti, il titolo sarà assegnato alla differenza reti... Come pensi di vincere la Premier League 2025/26?