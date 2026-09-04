L'Arsenal vende Martinelli all'Arabia Saudita dopo che Arteta lo ha escluso dai suoi piani

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Il mercato dei trasferimenti estivo è terminato martedì 1 settembre, ma l'Arsenal aveva ancora una vendita da concludere anche dopo la scadenza. L'attaccante brasiliano Gabriel Martinelli ha lasciato l'Arsenal ed è passato alla Saudi Pro League, all'Al-Hilal, dopo essere stato venduto per £60 milioni, con un anno di contratto in sospeso.

Martinelli, 25 anni, ha avuto una grande influenza nell'Arsenal quando è arrivato nel 2019 dalla squadra brasiliana Ituano, collezionando 278 presenze e segnando 62 gol e 34 assist, inclusi 11 gol la scorsa stagione. Dal suo debutto, solo Bukayo Saka ha contribuito a un maggior numero di gol per l'Arsenal. Tuttavia, l'allenatore Mikel Arteta gli ha detto che non faceva parte dei suoi piani per questa stagione e non ha giocato nelle prime due partite con i Gunners.

Attualmente, Al-Hilal è in cima alla Saudi Pro League, avendo vinto le prime quattro partite e con una differenza reti migliore rispetto all'Al-Nassr, che ha vinto anche le prime quattro partite.