L'Arsenal "vince" il pareggio di Champions League, data la grande probabilità di vincere la Champions League 2026

Nel frattempo, giganti come PSG e Real Madrid hanno meno del 5% di possibilità di vincere la Champions League 2026.

Il sorteggio di Champions League avvenuto venerdì non solo ha definito gli ottavi di marzo ma anche tutti i potenziali rivali che ciascuna squadra dovrà affrontare nel percorso verso la finale. Anche questa è una notizia importante, dato che alcune squadre sono state chiaramente più fortunate di altre nel modo in cui è stato deciso il tabellone di Champions League:

Certo, può succedere di tutto... ma esperti e analisti stanno già decidendo chi è favorito per vincere la Champions League nel 2026, basandosi non solo sui loro punti di forza, ma anche sui punti di forza o di debolezza dei loro rivali... e l'Arsenal è un chiaro vincitore, secondo un rapido studio di Opta.

Dopo il sorteggio, Opta ha analizzato i rivali previsti per ogni squadra e ha scoperto che l'Arsenal è il grande favorito, con quasi il 28% di possibilità di vincere la Champions League quest'anno. Quasi il doppio del secondo favorito, il Bayern Monaco.

Nel frattempo, il vincitore dello scorso anno, il Paris Saint-Germain, ha meno del cinque per cento di possibilità, e anche giganti europei come Barcellona, Real Madrid e Chelsea hanno occasioni molto basse rispetto alla squadra del Nord di Londra.

Squadre con maggiori possibilità di vincere la Champions League 2025/26:

Questa è la lista aggiornata delle probabilità di vincere la Champions League 2025/26, secondo Opta ( via BBC):


  • Arsenal - 27,40%

  • Bayern Monaco - 14,28%

  • Liverpool - 12,83%

  • Man City - 10,79%

  • Barcellona - 7,72%

  • Chelsea - 6,86%

  • Newcastle - 4,66%

  • Paris St-Germain - 4,64%

  • Real Madrid - 2,78%

  • Sport - 2,73%

  • Atletico Madrid - 2,00%

  • Tottenham - 1,22%

  • Atalanta - 1,06%

  • Bayer Leverkusen - 0,47%

  • Bodo/Glimt - 0,39%

  • Galatasaray - 0,17%

L'Arsenal, posizionato sulla strada blu, affronterà il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale e, se vincessero, affronterà Bodo/Glimt o Sporting CP nei quarti di finale, teoricamente tre delle squadre più deboli. L'unica grande sfida sarebbero le semifinali, dove la squadra più forte che potrebbero affrontare è Barcellona, Atlético, Tottenham o Newcastle.

Cosa ne pensi di questo aggiornamento sulle possibilità di vincere la Champions League? Pensi che l'Arsenal vincerà finalmente la sua prima Coppa dei Campioni quest'anno?

