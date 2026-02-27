L'Arsenal "vince" il pareggio di Champions League, data la grande probabilità di vincere la Champions League 2026

HQ

Il sorteggio di Champions League avvenuto venerdì non solo ha definito gli ottavi di marzo ma anche tutti i potenziali rivali che ciascuna squadra dovrà affrontare nel percorso verso la finale. Anche questa è una notizia importante, dato che alcune squadre sono state chiaramente più fortunate di altre nel modo in cui è stato deciso il tabellone di Champions League:

Certo, può succedere di tutto... ma esperti e analisti stanno già decidendo chi è favorito per vincere la Champions League nel 2026, basandosi non solo sui loro punti di forza, ma anche sui punti di forza o di debolezza dei loro rivali... e l'Arsenal è un chiaro vincitore, secondo un rapido studio di Opta.

Dopo il sorteggio, Opta ha analizzato i rivali previsti per ogni squadra e ha scoperto che l'Arsenal è il grande favorito, con quasi il 28% di possibilità di vincere la Champions League quest'anno. Quasi il doppio del secondo favorito, il Bayern Monaco.

Nel frattempo, il vincitore dello scorso anno, il Paris Saint-Germain, ha meno del cinque per cento di possibilità, e anche giganti europei come Barcellona, Real Madrid e Chelsea hanno occasioni molto basse rispetto alla squadra del Nord di Londra.

Squadre con maggiori possibilità di vincere la Champions League 2025/26:

Questa è la lista aggiornata delle probabilità di vincere la Champions League 2025/26, secondo Opta ( via BBC):



Arsenal - 27,40%



Bayern Monaco - 14,28%



Liverpool - 12,83%



Man City - 10,79%



Barcellona - 7,72%



Chelsea - 6,86%



Newcastle - 4,66%



Paris St-Germain - 4,64%



Real Madrid - 2,78%



Sport - 2,73%



Atletico Madrid - 2,00%



Tottenham - 1,22%



Atalanta - 1,06%



Bayer Leverkusen - 0,47%



Bodo/Glimt - 0,39%



Galatasaray - 0,17%



L'Arsenal, posizionato sulla strada blu, affronterà il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale e, se vincessero, affronterà Bodo/Glimt o Sporting CP nei quarti di finale, teoricamente tre delle squadre più deboli. L'unica grande sfida sarebbero le semifinali, dove la squadra più forte che potrebbero affrontare è Barcellona, Atlético, Tottenham o Newcastle.

Cosa ne pensi di questo aggiornamento sulle possibilità di vincere la Champions League? Pensi che l'Arsenal vincerà finalmente la sua prima Coppa dei Campioni quest'anno?