L'art designer originale Star Fox 64 si "commuove agli occhi" per i miglioramenti grafici del remake
Condivide anche un aneddoto divertente dell'epoca, che aiuta a spiegare perché Star Fox 64 aveva l'aspetto che aveva.
Star Fox è in uscita presto, esclusivamente per Switch 2. È un remake del Star Fox 64 (Lylat Wars in Europa) con grafica notevolmente migliorata che mette davvero in risalto il meglio del design artistico di Takaya Imamura, il designer originale.
Ora ha commentato questa versione aggiornata tramite X, dicendo di essere profondamente commosso, condividendo anche un aneddoto che illustra i pregiudizi con cui il Nintendo 64 ha dovuto confrontarsi nella seconda metà degli anni '90 (tradotto da Copilot):
"Durante l'era Nintendo 64, abbiamo avuto difficoltà a far capire alle persone la differenza tra sequenze prerenderizzate e grafica in tempo reale. Molti credevano che le bellissime cutscene della PlayStation fossero dovute alle prestazioni della console. Ecco perché, in Star Fox 64, ci siamo sforzati di creare scene demo ed effetti che potessero competere con quelle cutscene pre-renderizzate, esplorando al contempo il fascino unico della grafica in tempo reale.
"Da questo punto di vista, mi vengono davvero gli occhi alle lacrime quando vedo quanto sono migliorate le grafiche questa volta."
Il 25 giugno è la data di uscita di Star Fox, e ovviamente la recensiremo.