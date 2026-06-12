L'art designer originale Star Fox 64 si "commuove agli occhi" per i miglioramenti grafici del remake

Star Fox Anteprima Nintendo Switch 2: 4 cose che adoro e 2 di cui non sono sicuro

2 Giugno 2026 alle 15 PREVIEW. Scritto da David Caballero

"È da tanto che non ci vediamo!" Ho giocato al remake di Lylat Wars e ho sperimentato le sue diverse nuove aggiunte. Alcuni mi hanno fatto fare un barel roll di gioia, e un paio mi hanno fatto pensare "Non posso lasciarti fare questo, Star Fox "...