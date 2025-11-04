L'art director di Gears of War: "Se Gears 1 era Alien, il resto del franchise era Aliens"

HQ

Se avete giocato al primo Gears of War quando è uscito, probabilmente ricorderete che era un po' diverso nel suo approccio, e inizialmente sembrava quasi un gioco horror. La Coalizione non ha fatto mistero del fatto che questo è qualcosa su cui vogliono tornare con l'imminente Gears of War: E-Day.

In un'intervista con FRVR (grazie a Pure Xbox), l'art director originale della serie Jerry O'Flaherty si dice molto contento della nuova (o forse piuttosto vecchia) direzione:

"Se Gears 1 era Alien, il resto del franchise era Aliens. C'era molto di più, sai, c'era un nascondiglio del cattivo, c'era solo la tensione e l'orrore che stavi tirando fuori da ogni luogo, e mi piaceva molto... Ho adorato l'aspetto horror di quello che abbiamo fatto nel primo".

Anche se ovviamente ama anche gli altri giochi, ha comunque la sensazione che "il primo avesse più di un tema horror", e quindi è probabile che gli piaccia anche l'imminente E-Day. Non ha ancora una data di uscita, ma sarà lanciato in tempo per il 25° anniversario di Xbox il prossimo anno e sarà quindi disponibile su PC e Xbox Series S/X. Probabilmente uscirà anche per PlayStation 5, anche se nulla è stato confermato. Naturalmente, sarà incluso anche in Game Pass.