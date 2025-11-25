L'Artefactory è tutto incentrato sulla creazione di bottino che gli eroi possono ottenere dopo aver vinto i boss fight

Durante il nostro soggiorno in Portogallo per DevGAMM, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Berries Studio, di parlare con Eszter Hallasz del loro prossimo progetto The Artifactory. Questo è un gioco da festa divertente e leggero, con molta ispirazione Overcooked, e con lo sviluppo ormai ben avviato, abbiamo chiesto allo sviluppatore quale fosse la premessa dietro il gioco.

"Quindi siamo dalla parte opposta degli eroi, siamo i cattivi, che cercano di riavviare le fabbriche che producono il bottino che si ottiene alla fine delle battaglie contro i boss, ma poiché le fabbriche hanno smesso di funzionare per qualche motivo, gli eroi hanno smesso di arrivare e i mostri si sono annoiati, così il Re dei Goblin ha mandato i suoi uomini a riavviare le fabbriche."

Se ti stai chiedendo perché sia stato scelto il nome The Artifactory, è un delizioso gioco di parole come "stiamo creando artefatti", come dice Hallasz. "Stiamo facendo ogni tipo di oggetto nei banchi da lavoro, quindi stiamo facendo pozioni, spade e tutto il resto."

Con ispirazione Overcooked, ci sono moltissimi elementi stravaganti in questo gioco, non ultimo una meccanica del pollo birichino. Abbiamo chiesto come questo parassita avicola causi danni.

"Quindi c'è un personaggio di gallina. Se metti giù il pollo, scapperà. Quindi il pollo si muoverà sul campo. Quindi se lo metti giù devi prenderlo, perché scapperà via da te. Quindi questo è il momento più divertente, tutti amano il pollo."

The Artifactory non ha ancora una finestra di lancio ma arriverà su Nintendo Switch e PC. Per quanto riguarda i piani editoriali, abbiamo chiesto a Hallasz, che ci ha detto: "non abbiamo ancora un editore. Ne cerchiamo uno, se possibile."

Puoi vedere l'intervista completa e sottotitolata localmente con Berries Studio qui sotto.