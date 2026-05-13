L'artista a fumetti Simone Bianchi spiega le differenze tra lavorare su fumetti DC e Marvel

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Con i fan in fila per incontrare Simone Bianchi, sembrava che forse non avremmo avuto la possibilità di parlare con lui. Per fortuna, l'artista leggendario ci ha dato il tempo necessario per una conversazione approfondita. Dopo anni passati a disegnare alcuni dei supereroi più famosi in circolazione, non abbiamo potuto fare a meno di chiedergli quali siano le differenze tra disegnare per i due giganti DC e Marvel.

"Non sarei davvero in grado di sottolineare una grande differenza tra le due aziende, perché alla fine sono solo supereroi," disse Bianchi, dando una risposta piuttosto neutra prima di capire cosa differissesse tra i due. "Forse alcuni personaggi Marvel, hanno uno spirito un po' più oscuro, se capisci cosa intendo. Non importa se sono solo supereroi o cattivi. Sono solo certi personaggi che attraversano tutto l'universo Marvel. Mentre forse i personaggi DC tendono a essere un po' più chiari, solo per continuare a parlare di più chiari e più scuri."

È interessante, considerando che noi lettori spesso associiamo temi più oscuri all'universo DC rispetto a Marvel. Abbiamo anche chiesto a Bianchi chi fosse il suo personaggio preferito da disegnare, il che è ovviamente come scegliere un bambino preferito per un artista così prolifico.

"Ad essere onesto, quando mi è stata posta questa domanda molte volte, e cambio sempre il personaggio solo per divertimento," ha detto. "Te ne darò uno più preciso, che ovviamente è Spider-Man e Wolverine per la Marvel... Sono cresciuto con quel personaggio, e ho iniziato a fare questo come lavoro principale con Wolverine. Sono solo due marchi distintivi della mia vita."

Per la DC, ci sono alcuni personaggi più classici come preferiti di Bianchi. "Batman è scontato. Penso che sia il personaggio che si adatta meglio al mio stile, soprattutto tornando al punto più oscuro di questo. Adoro anche Green Lantern e Green Arrow. Non chiedermi perché. Amo il verde, ed è il colore che tendo a organizzare."

Bianchi ha anche parlato di Wonder Woman, degli Inumani della Marvel e altro ancora nella nostra intervista completa, che potete leggere qui sotto: