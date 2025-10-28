L'artista assoluto di Batman vuole vedere un adattamento anime dello studio Cyberpunk: Edgerunners
Una versione Studio Trigger del nuovo fumetto di successo? Iscrivici.
Considerando l'immenso successo dell'universo DCAbsolute e l'attuale ineguagliabile popolarità diBatman, probabilmente non dovremo aspettare troppo a lungo prima che a qualcuno venga data la possibilità di adattare la serie a fumettiAbsolute Batman. Ma quando quel giorno arriverà, a chi dovrebbe essere data la possibilità e in quale forma di intrattenimento?
L'artista Nick Dragotta ha recentemente parlato di questo in una sessione AMA (come notato da FandomWire), dove spiega che c'è uno studio di animazione anime molto noto che crede sarebbe perfetto per il compito di adattamento Absolute Batman.
"Non lo so, ma so che la DC produce e concede in licenza cose di qualità, quindi sono entusiasta di vedere cosa succederà. Personalmente, mi piacerebbe vedere un anime di Studio Trigger di [Absolute Batman]".
Il flirt DC con gli anime non è affatto nuovo, poiché i progetti Batman Ninja sono molto popolari, quindi forse c'è un mondo in cui possiamo vedere Absolute Batman in un formato anime dal team dietro Cyberpunk: Edgerunners. Guardereste questo ipotetico progetto?