L'artista degli X-Men Peach Momoko usa uno stile in cui l'acquerello incontra i manga e la Marvel

La filiale spagnola di Gamereactor era sul posto, quando si è svolto il San Diego Comic-Con Málaga. David Caballero, caporedattore di Gamereactor Spagna, ha avuto la possibilità di intervistare Peach Momoko. È una fumettista giapponese nota per il suo lavoro come artista di copertine, ma oggi anche come autrice di Ultimate X-Men. Ha vinto 2 Eisner Awards, il che le dà la libertà di fare praticamente tutto ciò che vuole quando crea la sua arte.

È semplicemente fantastico poter disegnare qualsiasi cosa io voglia fare per le copertine ora, è semplicemente la sensazione più grande.

Vuole fare qualcosa che lei chiama arte tradizionale, e non è una grande fan del digitale. Nella sua arte è come quando l'acquerello incontra i manga e la Marvel, che poi evoca sentimenti diversi in persone diverse.

Non sono molto bravo a fare digitale, non capisco troppo bene i processi digitali, quindi uso solo l'acquerello e qualsiasi cosa tradizionale, e voglio concentrarmi esclusivamente sul più puro possibile il tradizionale per sempre, e con l'acquerello ukiyo-e soft touch, in realtà non penso davvero consapevolmente di fare qualcosa di bello, o qualcosa di morbido o in stile ukiyo-e, quindi ogni volta che qualcuno mi dice come vede la mia copertina, mi fa capire che, oh, questo è quello che sto facendo, è interessante, quindi è un po' divertente aggiungere a questo, quindi è un po' divertente aggiungere a questo, quando mostro la mia arte ai fan occidentali, americani, europei, chiunque, vede il mio stile artistico ha questo anime, questo tocco manga, ma è interessante quando lo mostro ai fan giapponesi, in realtà non lo vedono, vedono più come un realistico o qualcosa di diverso che non è anime o manga, quindi sento che il mio stile è una miscela davvero unica, che si traduce in modo diverso da chi lo vede".

Lo stile di Peach Momoko durante la realizzazione della Marvel si chiama Momokoverse. C'è un elemento di dolore e stress durante la creazione, ma lei lo vede come una buona cosa.

Puoi vedere l'intervista completa proprio qui su Gamereactor.