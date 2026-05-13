L'artista di Miles Morales Sara Pichelli parla dei film "rispettosi" e "incredibili" dello Spider-Verse

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L'anno scorso, durante il nostro viaggio al San Diego Comic-Con Málaga, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Sara Pichelli, la fumettista forse più nota per aver co-creato la versione Ultimate di Miles Morales. All'epoca abbiamo discusso di come i creatori europei abbiano influenzato il più ampio spazio dei fumetti, e durante il Comicon Napoli di quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di incontrare di nuovo Pichelli per chiederle informazioni sul periodo di Miles Morales sul grande schermo.

Nell'intervista completa che potete vedere qui sotto, abbiamo chiesto a Pichelli quale fosse la sua opinione sui film dello Spider-Verse e su come trattano il mito e la lore più ampi che circondano Miles Morales, un personaggio che conosce molto bene

"Li adoro. I film sono fantastici. Tutto andava bene. Sono stati molto rispettosi riguardo alla storia. Sai, dai fumetti. L'arte, i design erano straordinari. Non lo so. Ho solo parole gentili per quello che hanno preparato."

Pichelli ha anche accennato al modo in cui i film sono presentati da una prospettiva di animazione, spiegando: "L'innovazione nel modo di animare e raccontare storie nell'animazione è impressionante."

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto per saperne di più sul periodo di Pichelli lavorando a Scarlet Witch, I Fantastici Quattro e persino con J.J. Abrams e suo figlio Henry.