L'artista di Return to Monkey Island parla del ritorno alla serie: "Se potessi, lo farei"

HQ

Qualche anno fa, tutti noi abbiamo fatto un viaggio indietro nel tempo alla famosa serie diMonkey Island Ron Gilbert per un nuovo capitolo della storia soprannominata "Return to Monkey Island. Quel titolo è stato ben accolto e la domanda ora è se dovremo aspettare altri 20 anni per il prossimo gioco.

Nell'ambito della nostra copertura di BCN Game Fest, abbiamo incontrato l'artista Zoe Nguyen per parlare del suo periodo di lavoro su Return to Monkey Island sotto la guida dell'art director Rex Crowle.

"In Return to Monkey Island, ero un artista di giochi e Rex Crowle era il direttore artistico", ha spiegato Crowle. "Per me è stata un'esperienza straordinaria perché Rex è un ottimo art director e una persona davvero simpatica con cui lavorare. Quindi, per quanto mi riguarda, sento che lavorare a quel progetto era onestamente tutto ciò che volevo. Era tutto ciò che avevo sperato, nel senso che Rex aveva un'idea chiara di ciò che voleva fare e una bibbia dell'arte davvero buona. E così il team artistico ha potuto davvero inserire più idee sapendo che stavamo lavorando tutti sotto lo stesso ombrello. Parliamo tutti visivamente la stessa lingua. E quindi possiamo fondamentalmente fare proposte che sono più audaci perché sappiamo che non proporremo qualcosa che è completamente fuori portata. E soprattutto perché lavoravamo tutti da remoto, ci siamo incontrati solo una volta che il progetto è stato rilasciato o annunciato, perché è stato anche durante il COVID. Non siamo riusciti a incontrarci affatto. E questo è stato davvero importante. Do davvero molto credito a Rex e alla sua bibbia dell'arte per aver riunito il team artistico e averci dato la possibilità di pensare a quale sarà la cosa divertente invece di quella che sarà la cosa giusta".

Abbiamo anche chiesto a Nguyen se le piacerebbe mai tornare nella serie Monkey Island, cosa che ci ha detto.

"Penso che l'isola ci abbia dato quello che voleva darci. Voglio dire, sono sempre felice di rigiocare quei giochi e tuffarmi di nuovo nell'universo di Ron Gilbert. Ma voglio dire, se potessi, lo farei".

Oltre a questo, Nguyen ha anche esperienza di lavoro in Tequila Works su Rime e The Sexy Brutale. Abbiamo chiesto com'è stato dare vita a queste due gemme indie.

"Di sicuro. Voglio dire, Tequila Works è dove ho capito che volevo diventare un art director. Sono cresciuto davvero tanto in quell'azienda. Ed erano una compagnia molto orientata all'arte. Così ho scoperto che, per me, il processo di lavoro su giochi come Rime, come The Sexy Brutale, mi ha davvero insegnato come pensare allo stile e al linguaggio, come insegnare a un giocatore attraverso la grafica come funziona il mondo, e anche quanto sia prezioso includere riferimenti e persone al di fuori dell'industria dei giochi per portare qualcosa di nuovo alla grafica".

Puoi vedere l'intervista completa (e sottotitolata) con Nguyen qui sotto per saperne di più sulle differenze di sviluppo per dispositivi mobili e PC/console e su come procede alla creazione di un Art Bible su cui i team creativi possano fare affidamento.