L'artista Liam Sharp parla di come Wonder Woman ispiri generazioni e "continuerà a farlo"

HQ

Sebbene gran parte delle conversazioni sul mondo DC vengano spesso rivolte a Superman e Batman al giorno d'oggi, Wonder Woman resta comunque uno dei personaggi più importanti e di grande impatto che il mondo dei fumetti possa offrire, non solo per il modo in cui recita la terza parte della tria delle figure principali della DC, ma anche perché il personaggio risuona con gruppi minoritari in tutto il mondo per la sua posizione aperta sulla sessualità.

A tal fine, durante il nostro recente viaggio al Comicon Napoli, abbiamo avuto il lusso di parlare con l'artista Liam Sharp, tutto per fargli pensare sul tempo trascorso nella creazione di storie di Wonder Woman insieme allo scrittore Greg Rucka come parte della serie Rebirth.

"Wonder Woman mi ha affascinato, perché ciò che ho capito disegnandola è che, di ogni personaggio che ho mai disegnato, è quella che tocca di più le persone. Quindi ha un'influenza diretta e duratura sulle persone. All'epoca la disegnavo, vivevamo in America, e quando giravo l'America facendo convegni, avevo persone che venivano di... la comunità LGBTQ, che forse viveva in aree molto cristiane e non aperte a tutto lo spettro della sessualità umana. Si ritroverebbero oppressi, cacciati o emarginati da tutte le loro famiglie e comunità. A volte l'unica cosa che li teneva in vita, follemente, era Wonder Woman. Beh, comprensibile ora. Lo capisco, ma non lo sapevo prima. Quanto fosse forte e potente come una sorta di icona gay e trans, e quanto quel personaggio abbia dato forza a persone che si sentivano alienate.

"Quindi penso che sia fondamentale per lei, penso che quando Greg Rucka ha fatto coming out e ha detto di no, che è un personaggio queer, è stata una grande dichiarazione. Dovrebbe essere ovvio, viene dal mondo delle Amazzoni. Chiunque abbia questa idea che abbiano aspettato per 2000 anni che gli uomini arrivassero a salvarli da se stessi, credo, sta perdendo il senso di quei personaggi. Penso che ci fosse, profondamente radicato in tutto ciò, qualcosa di piuttosto profondo che le persone che avevano bisogno di un esempio, di un esempio eroico, potevano trarlo da loro."

Sharp ha anche spiegato che Conan il Barbaro si comportava in modo simile per lui durante la sua giovinezza, poiché il personaggio gli dava forza e gli permetteva di crescere e fiorire come persona, un'esperienza che attribuisce al fumetto nel suo complesso e a come siano più di un semplice mezzo di intrattenimento.

"Penso che i fumetti abbiano questo potere ed è davvero importante che la gente se ne renda conto perché a volte viene trascurato. Non è solo intrattenimento. I personaggi vivono con noi per tutta la vita, ci influenzano e continuano a influenzarci, e continuano a ispirarci, e penso che Wonder Woman continuerà a farlo, e in questo momento probabilmente è più importante che mai."

Puoi vedere l'intervista completa con Sharp qui sotto, dove tocchiamo anche Batman: Reptilian, Green Lantern, Starhenge e altro ancora.