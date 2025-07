L'artista robot umanoide Ai-Da si pone la domanda: cos'è l'arte?

HQ

Di recente, con la crescente ascesa dell'intelligenza artificiale, stiamo assistendo a un livello di contraccolpo in particolare nello spazio creativo, poiché il lavoro di esseri umani di talento viene travolto da alternative generate dall'intelligenza artificiale, spesso anche vedendo i creativi perdere il lavoro in modo che le risorse possano essere impegnate in iniziative di intelligenza artificiale. Allo stato attuale, è una strada a senso unico in cui molti non sono contenti dell'incorporazione dell'IA nel campo creativo, ma Ai-Da sta cercando di sfidare la prospettiva di tutti.

Per chi non lo sapesse, Ai-Da è un artista robot umanoide che dipinge, scolpisce, disegna, progetta, si esibisce e scrive. È una macchina poliedrica che ha creato ogni tipo di lavoro che francamente confonderebbe la tua percezione su ciò che costituisce l'arte. E questo è il punto.

Il sito web dedicato al robot spiega: "Il ruolo e la definizione dell'arte cambia nel tempo. Il lavoro di Ai-Da è arte, perché riflette l'enorme integrazione della tecnologia nella società di oggi".

E aggiunge: "Ai-Da è una macchina con una fusione di input elettronici/AI/umani, e la sua opera d'arte è una collaborazione macchina-uomo, che ci aiuta a riflettere sui nostri mondi che sono sempre più intrecciati con la tecnologia. Ai-Da crea arte, perché l'arte non deve più essere limitata solo dall'esigenza dell'azione umana".

Alcune delle opere che il robot ha creato includono un ritratto della defunta regina Elisabetta, una performance dedicata a Yoko Ono, una scultura di una vespa e molto altro ancora. Dai un'occhiata al portfolio di Ai-Da qui.