L'artista Zoe Nguyen sulle differenze tra lo sviluppo su dispositivi mobili e quello su PC/console: "I giochi per dispositivi mobili sono molto più difficili da realizzare"

È abbastanza comune per i giocatori su PC e dispositivi mobili deridere e storcere il naso di fronte ai giochi per dispositivi mobili, poiché i progetti che vengono lanciati sulla piattaforma sono in genere molto diversi dallo standard di gioco più tradizionale. C'è anche il pregiudizio che i giochi per dispositivi mobili siano più semplici dei progetti per PC e console, quindi questo significa che sono anche più facili da realizzare?

Parlando con l'artista Zoe Nguyen (che in precedenza ha lavorato su Return to Monkey Island, Gylt e Rime ) a BCN Game Fest di recente, abbiamo parlato un po' delle differenze tra lavorare su PC e giochi per dispositivi mobili, a cui Nguyen ha fornito un punto di vista molto interessante che potrebbe cambiare la tua percezione sullo sviluppo di giochi per dispositivi mobili.

"Mi sembra che sia così assurdo per me che ci sia questo stigma sulle persone che hanno lavorato nel mobile e sul fatto che se lavori nei giochi per dispositivi mobili, non puoi lavorare nelle console. E i giochi per dispositivi mobili sono, per me, molto più difficili da realizzare. Voglio dire, il pubblico è praticamente tutti. Potrebbe essere chiunque e tutti, e c'è così tanto da tenere in considerazione quando si crea un gioco per dispositivi mobili. E trovo che questi siano problemi che non dobbiamo necessariamente affrontare quando lavoriamo su console. È diverso. Ma dal mio punto di vista, più difficile".

Sebbene ci sia un divario tra PC e console, non si può negare che il mobile sia la piattaforma di gran lunga più grande, poiché esiste un mercato che si estende su miliardi di giocatori disponibili per dispositivi mobili, mentre PC e console sono una frazione di quelle dimensioni.

Quali sono le tue posizioni sul gioco mobile e su come la piattaforma è cresciuta e cambiata nel corso degli anni? Dai un'occhiata all'intervista completa e sottotitolata con Nguyen qui sotto.