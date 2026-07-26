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Ovunque tu viva, film e televisione ci hanno mostrato fin dall'infanzia che c'è sempre un posto sul pianeta dove puoi realizzare tutti i tuoi sogni in una sola notte... e perdere tutto all'alba. Las Vegas (la città in Nevada, USA) rappresenta più di un semplice luogo di liberazione dalle soffocanti convenzioni sociali del Nord America, e arriverei quasi a dire l'Ovest. Se hai i soldi, puoi sempre organizzare un viaggio ai tavoli da gioco del Midwest americano. Ma per chi di noi semplicemente ama il brivido di tirare qualche dado e ridere con i propri amici... È possibile vivere lo spirito di Sin City a casa? Bene, grazie a Ravensburger, ora abbiamo un'opzione con 'Las Vegas', il gioco da tavolo per due o sei giocatori progettato da Rüdiger Dorn.

In effetti, 'Las Vegas' è un gioco abbastanza accessibile, anche se non sei un grande fan dei giochi da tavolo. Dimentica le lunghe preparazioni con scenografie e sfondi, infinite spiegazioni di regole ed eccezioni, e l'eliminazione di contatori, gettoni o tessere senza fine. No. Las Vegas è un gioco che si prepara e si gioca rapidamente. Lo scopo del gioco è accumulare quanta più solda possibile scommettendo nei sei casinò usando i dadi colorati. Dopo tre round, il gioco finisce ed è il momento di contare le tue mazze di denaro. E basta. Ovviamente c'è un elemento strategico, che spiegherò più avanti, ma tieni presente che Las Vegas è ideale per giocare a qualche partita veloce con un drink dopo cena con amici, ed è facile convincere le persone a provarci.

Il gioco procede come segue. All'inizio della partita, i sei casinò di cartone vengono posizionati sul tavolo, e ognuno è associato al valore numerico di un dado a sei facce. Prima di ogni round, le banconote di tutte le denominazioni vengono mescolate insieme e solo due banconote sono posizionate a faccia in su accanto a ciascun casinò. Ai giocatori viene poi assegnato ciascuno un set di dadi dello stesso colore (sei d6 piccoli e uno 'grande' d6, anche se è di dimensioni standard). Quando è il loro turno, ogni giocatore deve lanciare tutti i dadi contemporaneamente, scegliere un valore numerico e posizionare tutti i dadi che mostrano quel valore sul casinò corrispondente a quel valore numerico. Non importa se ci sono dadi appartenenti ad altri giocatori lì. Il round continua in senso orario finché tutti i giocatori non hanno piazzato tutti i dadi su ogni casinò.

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A questo punto, è il momento di contare i punti del round. Se hai piazzato più dadi su un casinò di chiunque altro (e dove il dado 'grande' conta come due piccoli), porti la nota di valore più alto tra le due che hai piazzato all'inizio del round alla tua banca. Se c'è un secondo giocatore con più dadi nello stesso casinò, prende la seconda nota di maggior valore. Per il terzo giocatore e per i successivi, niente affatto. Se, una volta distribuiti i premi, rimangono ancora banconote nei casinò, queste vengono scartate prima del turno successivo. Dopo il terzo round, il valore del denaro vinto viene totalizzato e il giocatore con il maggior numero vince la partita.

Anche se le istruzioni del gioco indicano che ogni partita dura circa 40 minuti, le sei partite complete che abbiamo giocato per provare questa Las Vegas ci hanno richiesto in totale due ore (incluse risate e cocktail), quindi direi anche che il gioco si presta a un intrattenimento leggero e veloce. Questo funziona sia a favore che contro di essa, poiché non lascia un'impressione particolarmente duratura dopo aver giocato, né c'è un obiettivo più profondo che semplicemente guadagnare denaro.

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Non richiede nemmeno molta strategia, tranne quando devi scegliere quale valore assegnare ai dadi. Direi che a Las Vegas vincere è una strategia del 20% e dell'80% di probabilità, quindi le probabilità non saranno sempre a tuo favore, anche se scegli bene la mano dei dadi. Ci sono regole per due giocatori, inclusi alcuni set di dadi 'neutrali', che possono essere usati per bloccare le vincite dell'avversario, e anche una variante speciale per tavoli da 5 a 6 giocatori con la slot machine. Ho incluso questa meccanica solo nell'ultimo gioco, e mi pento di non averla usata prima, perché aggiunge un ulteriore livello al gioco che, sebbene sottile, è gradito quando ti lasci trasportare dal senso del caso. La slot machine (con la propria carta) funziona come un speciale settimo casinò e funziona allo stesso modo, sebbene senza un valore numerico iniziale assegnato. È più come una 'rete di sicurezza' se, a metà round, un altro giocatore è già pronto a vincere il round nel casinò che avevi d'occhio. È proprio come nella vera Las Vegas: se i tavoli grandi ti deludono, puoi sempre tentare la fortuna alle slot machine.

In definitiva, Las Vegas è un gioco semplice e divertente che non richiede alcuna preparazione o conoscenza di sistemi di scommessa complessi. La sua accessibilità la rende una scelta ideale per incontrarsi con famiglia e amici quest'estate, e il suo prezzo (€19,99) la rende uno dei modi più economici per divertirsi seduti intorno al tavolo.