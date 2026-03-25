L'Asia rilancia le misure dell'era COVID mentre la crisi dei carburanti si approfondisce

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I paesi di tutta l'Asia stanno rivedendo le strategie dell'era pandemica per affrontare la crescente crisi del carburante scatenata dal conflitto che coinvolge l'Iran. Con lo Stretto di Hormuz in gran parte sconvolto, i governi stanno valutando misure come il lavoro da remoto, la riduzione degli orari di ufficio e campagne pubbliche di risparmio energetico.

Diverse nazioni hanno già agito. Le Filippine hanno accorciato la settimana lavorativa in alcuni uffici pubblici, mentre il Pakistan ha chiuso temporaneamente le scuole ed ampliato il lavoro da remoto. In Sri Lanka, le autorità hanno introdotto giorni festivi settimanali per risparmiare carburante, e la Thailandia ha ordinato ai funzionari pubblici di ridurre il consumo energetico, limitando i viaggi e aumentando le temperature dell'aria condizionata. Nel frattempo, la Corea del Sud sta valutando attivamente le politiche di lavoro da casa, facendo eco alle raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.

Altri paesi si stanno concentrando sul sollievo finanziario mentre l'aumento dei costi del carburante mette sotto pressione le famiglie. Il Giappone prevede di destinare miliardi in sussidi per stabilizzare i prezzi della benzina, mentre la Nuova Zelanda fornirà pagamenti settimanali di sostegno alle famiglie a basso reddito. In Australia, la carenza di carburante e gli acquisti di panico hanno portato a una legislazione d'emergenza volta a prevenire l'abuso dei prezzi.

A differenza della pandemia di COVID-19, tuttavia, le banche centrali non stanno allentando la politica monetaria. Con l'inflazione in aumento a causa dei costi dell'energia, alcuni (inclusa la banca centrale australiana) stanno invece aumentando i tassi d'interesse, evidenziando il difficile equilibrio tra il controllo dei prezzi e il mantenimento della crescita economica.