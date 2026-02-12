L'assalto aereo russo taglia energia e pressione a migliaia di persone in tutta l'Ucraina

HQ

La Russia ha lanciato un attacco su larga scala durante la notte contro l'Ucraina utilizzando droni e missili balistici, interrottendo le forniture di energia, riscaldamento e acqua per decine di migliaia di civili, hanno riferito giovedì funzionari ucraini. Solo a Kiev, circa 3.500 edifici residenziali sono rimasti senza riscaldamento, mentre più di 100.000 famiglie sono rimaste senza elettricità dopo che gli scioperi hanno preso di mira le infrastrutture energetiche.

La città portuale meridionale di Odessa ha visto quasi 300.000 residenti rimanere senza acqua a causa di interruzioni di corrente elettrica, e quasi 200 edifici sono rimasti senza riscaldamento. A Dnipro, attacchi con missili e droni hanno ferito quattro persone, tra cui due bambini piccoli. Ulteriori vittime sono state segnalate nella regione di Kharkiv, dove due persone sono state uccise in un attacco al nodo ferroviario di Lozova.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 24 missili balistici, un missile da crociera e 219 droni, la maggior parte dei quali intercettati. I funzionari ucraini hanno condannato l'assalto come un ostacolo agli sforzi di pace sostenuti dagli Stati Uniti, sostenendo che i continui attacchi alle infrastrutture civili minano i tentativi diplomatici di porre fine a quasi quattro anni di guerra...