L'assistente di Matthew Perry è stato condannato a 41 mesi, ponendo fine alla saga che circonda la morte dell'attore

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Qualche anno fa, nell'ottobre 2023, molti sono rimasti scioccati nell'apprendere che l'attore di Friends Matthew Perry era morto, tutto dopo che la star era stata trovata morta in una vasca idromassaggio nel suo giardino dopo un'overdose di ketamina. Quella che inizialmente sembrava una situazione legata alla lunga lotta di Perry con le sostanze, i rapporti medici hanno presto stabilito che c'era altro in gioco, e questo ha portato all'apertura di un procedimento legale con la motivazione di cospirazione per distribuire ketamina causando la morte.

Uno degli individui affrontati con queste accuse è stato l'assistente personale di Perry, Kenneth Iwamasa, che si è dichiarato colpevole di un unico capo d'accusa di cospirazione per la distribuzione di ketamina causando la morte nell'agosto 2024, dopo che è stato scoperto che Iwamasa e due medici avevano collaborato per fornire a Perry oltre 50.000 dollari di ketamina nelle due settimane precedenti la sua morte.

Ora, a quasi due anni dalla dichiarazione di colpevolezza di Iwamasa, i pubblici ministeri dello stato della California hanno deciso una pena, con Iwamasa che ora dovrebbe scontare 41 mesi di carcere, prima di due anni di libertà supervisionata, il tutto oltre a una multa di 10.000 dollari. Questa è una pena più gentile di quella che il crimine può comportare, poiché avrebbe potuto portare a 15 anni di carcere federale.

Secondo BBC News, Iwamasa è comparso in tribunale il 27 maggio e ha proceduto a scusarsi con la famiglia di Perry, spiegando: "Mi dispiace tanto per tutti voi. Mi dispiace tanto di aver commesso atti illegali di cui me ne pentirò per sempre. Lo porterò con me nella tomba. Spero di essere un monito per chi si trova nella mia posizione di fare scelte migliori."

Tutto ciò avviene mentre anche funzionari statunitensi affermano che Iwamasa faceva parte di un gruppo di imputati che sfruttavano la dipendenza da droghe di Perry per profitto, con tutti e cinque gli imputati che si sono dichiarati colpevoli per le rispettive accuse e ora condannati. La cosiddetta "Regina della Ketamina" coinvolta nella situazione, la spacciatrice Jasveen Sangha, è stata condannata a 15 anni di carcere lo scorso aprile; i due medici coinvolti, il dottor Salvador Plasencia e il dottor Mark Chavez, hanno ricevuto rispettivamente 30 mesi di carcere e otto mesi di detenzione domiciliare. Infine, Erik Fleming, l'individuo che ha procurato ketamina dalla Sangha, ha ricevuto una condanna a due anni di carcere all'inizio di maggio.