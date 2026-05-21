L'associazione arbitri di calcio in Spagna denuncia il Real Madrid e Florentino Pérez

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L'AESAF (Associazione Spagnola degli Arbitri di Calcio, il sindacato che sostiene gli arbitri di calcio in Spagna) ha presentato reclami contro il presidente del Real Madrid Florentino Pérez, il club stesso e il suo canale televisivo, il Real Madrid TV, "in difesa della dignità, integrità e protezione degli arbitri spagnoli".

Arriva una settimana dopo che Pérez, in una conferenza stampa insolita in cui ha indetto nuove elezioni (sarà eletto automaticamente domenica prossima a meno che il suo unico possibile avversario, Enrique Riquelme, non annunci una candidatura prima di sabato), ha detto che gli arbitri hanno "rubato loro sette campionati", inclusa questa stagione, dove ci hanno "rubato 16 o 18 punti".

Il sindacato degli arbitri ha affermato che la "diffusione di contenuti che mettono sistematicamente in discussione o screditano la comunità degli arbitri, contribuisce a deteriorare il clima di rispetto necessario per la corretta conduzione delle attività sportive e può favorire situazioni di tensione, ostilità o violenza verso gli arbitri", mentre promettono di utilizzare canali legali e istituzionali per combattere "qualsiasi manifestazione di violenza, molestie, o screditamento dell'arbitraggio."