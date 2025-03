HQ

Lasciatemi essere sincero, l'unica cosa che potrebbe migliorare questo film già denso e ben fatto è se il tutto finisseCreed con il cantante Scott Stapp in piedi sulla prua della nave, che manda i sommozzatori nel Mare del Nord mentre esegue gli incredibili successi degli anni '90 della band post-grunge americana. Per il resto, non ho praticamente nulla di cui lamentarmi. Last Breath è fantastico.

È oscuro, nebuloso, claustrofobico e davvero eccitante.

Last Breath è basato sulla storia vera del subacqueo Chris Lemons che, durante un lavoro di riparazione in acque profonde nel Mare del Nord, è arrivato a un micromillimetro dalla morte. La barca che ancorava la campana subacquea da cui lui e il collega David Yuasa sono usciti per raggiungere il fondo e riparare una parte di una pompa dell'olio è stata spazzata via durante una tempesta, causando la rottura dell'ombelicale di Chris (termine subacqueo per una linea di sicurezza combinata/fornitura di ossigeno), lasciandolo alla deriva sul fondale marino nero come la pece senza mezzi di comunicazione. bussola funzionante, o luci. In 99 casi su 100, quel subacqueo sarebbe morto laggiù sul fondo dell'oceano perché la barca in superficie non poteva nemmeno gettare l'ancora perché rischiava di forare gli oleodotti sul fondo del mare e causare così un enorme disastro naturale. Tuttavia, i colleghi più stretti di Lemons, Dave Yuasa e Duncan Allcock, hanno lanciato un'operazione di salvataggio e il resto, come si suol dire, è storia. Questo è successo nel 2012 e questo film beneficia dell'omonimo film documentario del regista, uscito sei anni fa.

Harrelson è, come al solito, assolutamente azzeccato nei panni del veterano temprato dalla battaglia.

Last Breath è uno dei pochi thriller prodotti da Hollywood basati su eventi reali in cui non c'era bisogno di ravvivare le cose, riorganizzando incidenti e linee temporali per creare un dramma eccessivo. Invece, il regista Alex Parkinson ha ascoltato le testimonianze dei subacquei, ha fatto molte ricerche e ha raccontato una storia che, secondo Lemons, Yuasa e Allock, è molto vicina a ciò che è realmente accaduto. Questo è, ovviamente, molto buono. E semmai, è evidente che il film è stato attenuato in termini di musica drammatica elettrizzante e battute sdolcinate. Questa è una classica storia di sopravvivenza umana nella sua forma più pura e non ha mai avuto bisogno di essere condita, nemmeno con un minuscolo milligrammo di sale da cucina.

I limoni sono sopravvissuti a 97 metri sotto il livello del mare per 29 minuti di ossigeno superficiale. Nessuno sa oggi come sia successo. Nessun medico o scienziato può spiegare come sia possibile, il che rende questa storia ancora più affascinante. Ci sono teorie secondo cui una combinazione unica di pressione/profondità e temperatura ha salvato la vita di Lemons, ma nessuno lo sa con certezza.

Last Breath, nonostante manchi il tocco Creed, è davvero buono. Woody Harrelson è perfetto nei panni del veterano brizzolato, umano e premuroso, e Simu Liu va bene nei panni del gelido e analitico trasgressore delle regole, mentre Finn Cole fa un ottimo lavoro nei panni del nuovo arrivato Lemons. Seriamente, guarda questo.

