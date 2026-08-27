Last Ditch Effort offre azione cupa e cupa in un costume pixellato

Se hai voglia di un'avventura cupa e mozzafiato con una bellissima pixel art ambientata in un mondo grimdark, Moonwell Games ha qualcosa in preparazione per il 2027 che sicuramente adorerai. In Last Ditch Effort, interpreti Igor Emmerich per combattere le forze del male in un'ambientazione in stile Devil May Cry.

Promette azione in stile fumetto con animazioni disegnate a mano (si vede, basta guardare il trailer qui sotto) e battaglie epiche. Dobbiamo anche menzionare il design, che è davvero accattivante, tutto creato con pixel bellissimi e leggermente inquietanti.

Dai un'occhiata al trailer di Gamescom qui sotto e vai su Steam per aggiungerlo alla tua lista dei desideri.