Last Harbor porterà l'azione di sopravvivenza zombie in mare aperto su PC nel 2027
Il progetto riguarda tutto la sopravvivenza a un'apocalisse zombie costruendo una vita sulle onde aperte.
Durante il Summer Game Fest, una delle tante rivelazioni riguardava lo sviluppatore tinyBuild, presente per mostrare al mondo il suo gioco open world multiplayer di sopravvivenza e crafting noto come Last Harbor.
Ambientato in un mondo aperto persistente, il presupposto di questo gioco è sopravvivere a un'apocalisse zombie costruendo una vita sulle onde aperte a bordo di una fidata barca. Naturalmente, la vita non è facile sull'oceano, e dovrai pescare per nutrirti, trovare risorse per migliorare la tua nave, esplorare usando un pratico kayak e tutto mentre combatti contro i non morti che desiderano solo accoglierti tra le loro fila.
La trama narrativa del gioco viene spiegata così: "L'umanità è caduta. I non morti vagano per la terra e i pochi sopravvissuti rimasti si sono rifugiati in mare. Sia da solo che con un gruppo di amici, dovrai mantenere e potenziare la tua nave, organizzare spedizioni sulla terra per raccogliere rifornimenti come carburante, armi e medicine, ed evitare orde di zombie per cercare di sopravvivere.
"Ma ogni spedizione potrebbe essere la tua ultima. Non sono solo gli zombie a cercare sangue a Last Harbor!"
Tenendo questo a mente, puoi vedere qui sotto il trailer di annuncio di Last Harbor, insieme a una serie di nuove immagini del gioco, con la nota aggiuntiva che il lancio è previsto per il 2027 su PC.