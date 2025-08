L'Aston Martin sta cercando disperatamente di capire perché ha fatto così bene al Gran Premio d'Ungheria

HQ

L'Aston Martin è diventata una delle scuderie più trionfali del Gran Premio d'Ungheria. Abituate ad essere agli ultimi posti ad ogni gara, entrambe le Aston Martin guadagnarono punti: Lance Stroll fu settimo e Fernando Alonso quinto. Questo è un grande contrasto rispetto a quello che è successo una settimana prima, quando Stroll era 14° e Alonso 17° in Belgio. È un momento per festeggiare e anche per divertirsi, ma anche per lavorare, per scoprire velocemente cosa è cambiato quasi da un giorno all'altro, in modo da non lasciarsi sfuggire l'occasione.

Mike Krack, ingegnere di pista dell'Aston Martin, ha ammesso piuttosto stupito che "non si può saltare dal fondo della griglia alla parte anteriore del centro gruppo in sette giorni". Ora, è necessario analizzare attentamente le differenze tra Spa e Ungheria, ha detto aAs. La differenza principale, a prima vista, tra Belgio e Ungheria è l'utilizzo dell'ala anteriore, ma Kracks pensa che "non si è trattato solo di optare per un'aerodinamica progettata per la pioggia, perché anche se siamo stati leggermente migliori nello sprint belga, non eravamo al livello che abbiamo mostrato in Ungheria. Ci sono molte cose da analizzare".

Krack sembrava quasi sopraffatto per tutto il lavoro che devono fare ora prima che la stagione riprenda a fine agosto, ma la sensazione è positiva in Aston Martin. Per Fernando Alonso, la situazione "è cambiata di 180º". "16 punti per la squadra e tanta motivazione per il prosieguo della stagione", ma ammette anche "c'è del lavoro da fare per capire perché siamo stati competitivi. Il primo test sarà a Zandvoort, un'altra pista ad alto carico aerodinamico dove in passato ci siamo comportati bene. Spero di avere entrambe le vetture in zona punti".