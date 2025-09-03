L'Aston Martin Valkyrie di Daniel Ricciardo sarà venduta all'asta

HQ

È improbabile che la vita dopo la Formula 1 sia particolarmente dura da un punto di vista economico, dato che l'ex stella della Red Bull/McLaren ha apparentemente guadagnato circa 100 milioni di dollari durante i suoi anni in questo sport, ma la sua Aston Martin Valkyrie del 2023 è ora pronta a partire e sembra che sia a rischio di perdere soldi per l'ambita hypercar che un tempo è stata progettata dall'ex ingegnere capo della Red Bull Adrian Newey ed è probabilmente la cosa più vicina a un'auto di Formula 1 con tetto/targhe che puoi ottenere.

Secondo Top Gear Magazine, Ricciardo ha pagato ben oltre 3,5 milioni di dollari per l'auto (tasse incluse) che il sito di aste Broad Arrow Auctions dovrebbe vendere per circa 3 milioni di dollari (tasse incluse). A quanto pare le specifiche di Daniel sono aumentate di prezzo perché ha aggiunto tutte le opzioni disponibili per l'auto e ha progettato la sua vernice blu che da sola è costata quasi $ 40.000. Il chilometraggio di questa vettura mostra solo 160 km, il che ovviamente significa che l'ha guidata a malapena una volta.