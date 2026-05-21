L'Aston Villa vince il titolo di Europa League e prolunga l'incredibile record di Unai Emery

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L'Aston Villa vinse l'Europa League con una vittoria per 3-0 sul Friburgo, portando a Birmingham il primo grande trofeo dalla EFL Cup del 1996 e dal titolo di lega del 1981, consolidando ulteriormente Unai Emery come l'allenatore di maggior successo nella storia dell'Europa League, con tre titoli consecutivi vinti con il Siviglia, uno con il Villarreal, e ora la sua prima con un club inglese.

Lo spagnolo 54enne è arrivato all'Aston Villa nel novembre 2022, con un rapporto vittorie del 55,4%: con oltre 100 vittorie, è il terzo allenatore nella storia del Villa a raggiungere così tante vittorie con il club, dopo Ron Saunders e Joe Mercer. Emery ha un contratto fino al 2029, firmato nel 2024 quando ha guidato l'Aston Villa alla loro prima Champions League dal 1982.

Ora che il suo connazionale Pep Guardiola lascia il Manchester City, gli esperti inglesi stanno esaltando Emery come il miglior allenatore della Premier League, sopra Mikel Arteta dell'Arsenal, appena vinto la Premier League. "Ha ottenuto più trofei e più esperienza. Mikel è all'inizio del suo percorso e quest'anno ha fatto un lavoro incredibile. Ma Unai è in una categoria tra i migliori dei migliori", ha detto l'opinionista di TNT Sport e ex centrocampista Owen Hargreaves

Il titolo di Europa League assicura all'Aston Villa la qualificazione in Champions League per la seconda volta in tre anni: la scorsa stagione hanno raggiunto i quarti di finale e sono stati battuti 5-4 complessivamente dal Paris Saint-Germain, ex club di Emery, e l'anno precedente hanno raggiunto le semifinali di Conference League.