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L'astronauta americana Christina Koch, la prima donna a viaggiare sulla Luna nella famosa missione Artemis II nell'aprile 2026, ha ricevuto il Premio Principessa delle Asturie per la Concordia, un prestigioso riconoscimento spagnolo che, per definizione, riconosce persone o organizzazioni che promuovono e proteggono pace, libertà, solidarietà, patrimonio mondiale e, in generale, il progresso dell'umanità.

I "notevoli successi personali di Koch hanno contribuito a spingere i confini dell'impresa umana", ha dichiarato mercoledì la giuria. Koch è anche la donna che ha trascorso il più lungo tempo continuo nello spazio, quando ha trascorso 328 giorni consecutivi tra il 2019 e il 2020 nella Stazione Spaziale Internazionale.

Due mesi fa, ha fatto parte della missione Artemis II, il primo viaggio dell'umanità verso la Luna (solo l'orbita) dal 1972. Durante la missione, Koch pronunciò famosamente le parole "Houston, è meraviglioso sentire di nuovo la Terra" dopo aver trascorso 41 minuti in silenzio radio.

I Premi Principessa delle Asturie vengono assegnati ogni anno in ottobre, in una cerimonia speciale ospitata dalla Famiglia Reale di Spagna. Oltre alla scultura di Joan Miró, si tratta di un premio di 50.000 euro. Tra i vincitori precedenti del Premio Principessa delle Asturie per la Concordia figurano il Museo Nazionale di Antropologia del Messico, l'Unione Europea, l'Organizzazione Spagnola per i Non Vedenti (ONCE) o operatori sanitari spagnoli durante il Covid-19.