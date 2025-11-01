L'Asylum è tornato con Predator: Wastelands

HQ

Chi ha bisogno di Predator: Badlands quando invece puoi avere Predator: Wastelands? Sì, i re degli imitatori sono tornati a fare ciò che sanno fare meglio, e questa volta è il nuovo film di Dan Trachtenberg Predator con Elle Fanning che sta ricevendo il trattamento dell'Asilo. Cioè, una versione significativamente più economica e leggermente più ridicola, che sarà presentata in anteprima solo pochi giorni prima della creazione di Trachtenberg, vale a dire il 4 novembre.

La trama? Un cacciatore di alieni si schianta sulla Terra e, per qualche ragione insondabile, forma un'alleanza con un gruppo di nomadi nella lotta contro una banda di malvagi signori della guerra e il loro leader. Quindi, se apprezzi i film di serie B e tutto ciò che riguarda il genere, e forse sei già un fan di The Asylum. Allora hai qualcosa da aspettarti in Predator: Wastelands. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.