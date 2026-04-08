L'Atleti sorprende il Barça al Camp Nou e si avvicina alle semifinali di Champions League

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L'Atlético de Madrid ha battuto il FC Barcelona 2-0 nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, una vittoria netta favorita dall'espulsione di Pau Cubars alla fine del primo tempo, subito seguita da un grande gol di Julián Álvarez sulla punizione successiva. Successivamente, Alexander Sorloth segnò il secondo gol che diede all'Atleti un grande vantaggio prima della gara di ritorno, che si giocherà a Madrid.

Impressionantemente, questa è la prima volta in 20 anni che l'Atlético de Madrid batte il Barcellona al Camp Nou: l'ultima volta che ciò è successo è stato nella stagione 2005/26, con una doppietta di Fernando Torres.

La vittoria di mercoledì arriva solo quattro giorni dopo una partita di Liga allo stadio Metropolitano di Madrid, in cui il Barcellona ha battuto l'Atleti 2-1 in trasferta, in una partita in cui anche un giocatore, Nico González dell'Atleti, è stato espulso alla fine del primo tempo. E questo arriva un mese dopo che l'Atleti ha eliminato il Barcellona in Coppa di Spagna, con un schiacciante 4-0 nel primo tempo a Madrid.

Quella volta, il Barça è andato molto vicino alla rimonta, vincendo la gara di ritorno 3-0 al Camp Nou, ma alla fine è stato eliminato. Gli uomini di Hansi Flick tenteranno un'altra disperata rimonta martedì prossimo, con tutto lo stadio contro di loro.