L'Atlético de Madrid avrà meno tempo di riposo rispetto al Real Madrid prima del derby di Madrid di sabato

Questo fine settimana si svolge il primo derby di Madrid tra Atlético de Madrid e Real Madrid. Sarà alle 16:15 di sabato 27 settembre, allo Stadio Metropolitano. Questa volta l'Atleti ha il vantaggio del campo di casa, ma i suoi giocatori avranno avuto meno tempo di riposo rispetto al Madrid: 65 ore tra una partita e l'altra, che è meno dello standard (minumum) di 72 ore tra una partita di calcio e l'altra.

L'Atleti ha giocato contro il Rayo Vallecano (vittoria per 3-2) mercoledì alle 21:30 CET. Il Real Madrid ha giocato contro il Levante martedì alle 21:30 CET (vittoria per 4-1).

Di conseguenza, l'Associazione spagnola dei calciatori (AFE) si è lamentata con LaLiga e ha chiesto di modificare l'orario della partita. LaLiga non ha accettato la loro richiesta, poiché spostare la partita a domenica avrebbe danneggiato il Real Madrid: hanno un lungo viaggio davanti in Kazakistan, vicino alla Cina, dove il Real Madrid giocherà una partita di Champions League contro il Kairat. Se si fosse giocata di domenica, il Real Madrid avrebbe avuto appena 48 ore per riposare, con un volo di 13 ore in mezzo.

In cambio, all'Atleti è stato permesso di giocare due partite di fila della Liga in casa, per ridurre almeno la fatica del viaggio (anche se entrambe le partite, contro Real Madrid e Rayo Vallecano, sono state contro squadre della stessa città).

"Dato l'aumento del rischio di infortuni e il deterioramento causato dalla stanchezza post-partita subita dai calciatori, è sempre stato non negoziabile per AFE che i giocatori che partecipano a due partite a settimana abbiano un tempo di recupero compreso tra 72 e 96 ore", ha dichiarato AFE in una dichiarazione lo scorso marzo.