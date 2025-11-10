L'Atlético de Madrid cede al fondo americano Apollo Sports Capital, ma il presidente e l'amministratore delegato rimangono

HQ

L'Atlético de Madrid è stato acquistato da Apollo Sports Capital, una società americana di investimenti sportivi. Gli ex quattro principali azionisti della squadra di calcio spagnola continueranno, ma hanno venduto alcuni dei loro beni ad Apollo, e ora Apollo sarà il principale azionista con il 57% del club, che è stato valutato in 2.500 milioni di euro dal fondo.

L'investimento deve ancora essere soggetto alle approvazioni normative e si prevede che sarà effettuato nel primo trimestre del 2026. "Alla chiusura, l'Atlético de Madrid, compreso l'Atlético de San Luis e l'Atlético Ottawa, sarà di proprietà di maggioranza di Apollo Sports Capital insieme ai fondi Gil, Cerezo, Quantum Pacific Group e Ares Management, in qualità di azionisti", ha dichiarato il club.

I precedenti proprietari, tra cui Miguel Ángel Gil ed Enrique Cerezo, continueranno come CEO e presidente del club, "garantendo la continuità e la visione del progetto e la sua leadership", ha dichiarato il club in un comunicato, ma il nuovo gigante "migliorerà la forza finanziaria del Club, la competitività sportiva e l'impatto sulla comunità", con investimenti pianificati nella squadra sportiva e grandi progetti infrastrutturali, come un nuovo quartiere sportivo e di intrattenimento adiacente allo stadio Riyadh Air Metropolitano chiamato Ciudad del Deporte.

"L'Atlético non sarebbe nella posizione in cui si trova oggi senza il supporto di Wanda Group, Quantum Pacific e Ares, il cui sostegno ci ha rafforzato nei momenti cruciali", ha dichiarato Miguel Ángel Gil, CEO del club. "Guardando al futuro, insieme vediamo un'opportunità significativa per guidare una crescita forte e sostenibile dell'Atlético de Madrid, mentre costruiamo sulla nostra straordinaria eredità".