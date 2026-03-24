L'Atlético de Madrid conferma l'"ultimo ballo" di Griezmann: si unisce all'Orlando City tra due mesi

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L'Atlético de Madrid ha confermato che Antoine Griezmann lascerà il club a fine stagione, confermando le notizie di ieri. Come previsto, Griezmann partirà per l'Orlando City in MLS, ma dopo la fine della stagione (Orlando lo voleva ora, dato che la stagione MLS è appena iniziata). Questo significa che il francese sarà in finale della Copa del Rey contro la Real Sociedad il 18 aprile, ovunque arrivi in Champions League (affronteranno il Barcellona nei quarti di finale).

L'Atlético de Madrid parla di un "ultimo ballo" per l'attaccante trentaquattrenne, che detiene il record di miglior gol dell'Atlético de Madrid (211), dove ha giocato tra il 2014 e il 2019, è andato a Barcellona e è tornato tra il 2021 e il suo addio nel 2026. Con 488 partite giocate, è anche il quarto giocatore ad aver giocato più presenze nella squadra.

"Non è facile mettere in parole ciò che sento, perché questo club è casa mia e tu sei la mia famiglia. È stato un viaggio incredibile, pieno di partite indimenticabili, gol, gioia e una passione che solo noi che sente l'Atleti può davvero comprendere", ha detto Griezmann, che si sta recando a Orlando durante questa pausa internazionale per firmare il nuovo contratto.

"Per ora, lasciamo il futuro nel futuro: perché io non me ne vado ancora. Mi restano ancora mesi a indossare questa maglia, mesi per dare tutto nel nostro stadio e lontano, per sollevare quella Copa del Rey e sognare di arrivare il più lontano possibile in Champions League.

"Abbiamo ancora molte opportunità davanti a noi per essere felici. Voglio che ogni minuto che mi resta qui sia un tributo a questo distintivo. Il meglio deve ancora venire. Lo faremo come abbiamo sempre fatto: insieme.

"Il mio regalo rimarrà rosso e bianco fino all'ultimo respiro di questa stagione 2026. E il mio cuore sarà per sempre."