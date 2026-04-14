L'Atlético de Madrid elimina il Barcellona dalla Champions League nonostante la sconfitta

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L'Atlético de Madrid si è qualificato per le semifinali di Champions League nonostante la sconfitta allo stadio Metropolitano contro il FC Barcelona 1-2, 3-2 complessivo. Il loro sesto titolo di Champions League continua a sfuggire al Barcellona, undici anni dal trofeo vinto da Luis Enrique nel 2015 e ancora in crescita, mentre l'Atleti raggiunge le semifinali della UCL per la prima volta in nove anni, la settima presenza complessiva in semifinale di Coppa dei Campioni.

La partita non poteva iniziare meglio per il Barça. Lamine Yamal, che ha persino cambiato la sua foto profilo per evocare un po' di energia da "LeBron James", quando ha guidato i Cavaliers a una rimonta altrettanto eroica nelle NBA Finals nel 2016, ha segnato dopo soli quattro minuti. Ferran Torres aggiunse un altro 20 minuti dopo: improvvisamente, l'Atleti perse tutto il vantaggio che aveva dalla gara d'andata, dove vinse 2-0, e la partita fu pareggiata per oltre 70 minuti. Un KO nuovo di zecca.

Purtroppo per il Barça, la gioia non è durata molto, poiché Ademola Lookman ha segnato su un passaggio di Marcos Llorente in contropiede quasi subito dopo il gol di Ferran e una lunga pausa mentre i medici controllavano Fermín López, che sanguinava dopo un impatto con il portiere dell'Atleti Musso.

Il gol di Lookman è stato l'ultimo della partita, ma è stato comunque emozionante, con il Barça che ha spinto con forza per un pareggio, incluso un gol annullato dal VAR, ma che è stato esaurito negli ultimi 20 minuti. Eric García, che ha sostituito Pau Cubarsí, espulso la scorsa settimana, ha visto anch'egli il cartellino rosso diretto al 79° minuto, dopo che l'arbitro ha controllato il VAR. L'Atleti ha dominato la partita nelle fasi finali, ma il Barça ha comunque avuto occasioni per mandare la partita ai supplementari.

Alla fine, l'Atleti elimina nuovamente il Barcellona, un mese dopo averlo fatto nelle semifinali di Coppa di Spagna, e affronterà Arsenal o Sporting Lisbona a fine mese. Incredibilmente, è la terza volta che l'Atleti di Simeone elimina il Barça in Champions League, dopo il 2014 e il 2016. In entrambi i casi, raggiunsero la finale, perdendo contro il Real Madrid.