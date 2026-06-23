L'Atlético de Madrid farà causa al FC Barcelona davanti alla FIFA: "Non c'è importo che possano pagare per Julián"

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L'Atlético de Madrid ha visto le dichiarazioni del loro giocatore Julián Álvarez, in cui l'argentino ha pubblicamente chiesto di essere trasferito per poter "realizzare i suoi sogni" (giocare al FC Barcelona). E non cambiano posizione: il giocatore non è in vendita e non ci sono possibilità che venga venduto al Barcellona quest'estate.

"Non c'è importo che il Barcellona possa pagare per Julián, e non sarà trasferito al Barcellona", hanno detto fonti del club ad AS. "O pagano la clausola di rilascio di 500 milioni di euro, o niente".

In effetti, il club rojiblanco ha agito immediatamente e presenterà un reclamo contro il Barcellona davanti alla FIFA, accusando il Barça di aver negoziato con un giocatore sotto contratto. Sostengono che il Barcellona si sia comportato così in diverse occasioni: quando tentarono Antoine Griezmann, durante la sua prima esperienza all'Atleti, "promettendo commissioni a sua sorella, alla sua famiglia e allo stesso giocatore", mentre "l'Atlético lottava per un posto in Champions League contro la Juventus". Il Barcellona alla fine ingaggiò Griezmann, ma il francese tornò all'Atleti anni dopo, apparentemente pentendosi della mossa, dicendo di aver "commesso un errore".

Hanno anche ricordato la situazione con Nico Williams e l'Athletic Club la scorsa estate, quando sembrava che il Barça stesse per ingaggiare il giovane difensore di Bilbao, ma alla fine non è successo. "Tutti sanno che è un club disonesto", disse Atleti, forse un riferimento al caso Negreira. "Il Barcellona ha giocato così in diverse occasioni".

Una cosa è certa: se Julián Álvarez continuerà a giocare per l'Atlético de Madrid la prossima stagione, i tifosi non saranno molto contenti di lui...