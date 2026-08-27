L'Atlético de Madrid invia una dichiarazione su Julián Álvarez: "fiducia che il nostro giocatore capirà la decisione"

HQ

Il mercato estivo termina tra soli cinque giorni, e Julián Álvarez NON andrà al FC Barcelona, per quanto insista il club catalano. A seguito delle voci e dei pettegolezzi senza fine, il club ha inviato una dichiarazione negando categoricamente che il giocatore verrà venduto ai rivali in LaLiga.

"I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Atlético de Madrid hanno espresso all'unanimità il loro assoluto sostegno alla decisione del club di non negoziare il trasferimento di Julián Alvarez al FC Barcelona", hanno scritto, spiegando che il Barcellona non ha agito in modo professionale, etico e rispettoso quando ha negoziato con Álvarez, sotto contratto, alle loro spalle.

https://x.com/atletienglish/status/2092934079444389972

"I membri del Consiglio di Amministrazione riconoscono che 'l'Atlético de Madrid è aperto alle normali negoziazioni di mercato dei trasferimenti se condotte in modo professionale, etico e rispettoso. Sosteniamo pienamente la posizione precedentemente comunicata dal club secondo cui il FC Barcelona non ha soddisfatto questi requisiti e, di conseguenza, non ci saranno negoziati e non c'è alcuna considerazione di un trasferimento di Alvarez al Barcellona.' "

"L'Atlético de Madrid confida che il nostro giocatore comprenderà la decisione e rimarrà concentrato sull'aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi, proprio come ha fatto nelle due stagioni in cui ha difeso i nostri colori. "

Julián Álvarez, sia con l'Atleti che con l'Arsenal, ma mai con il Barcellona

Nell'ultimo paragrafo, il club lascia intendere che Álvarez rimarrà, nonostante i pettegolezzi sull'interesse dell'Arsenal per il giocatore. L'Atleti probabilmente chiederebbe circa 150 milioni di euro per il giocatore, e probabilmente chiederebbero alla squadra di Arteta, Viktor Gyokeres, perché senza Álvarez, l'Atleti sarebbe senza un centravanti; un'operazione molto difficile da realizzare in soli quattro giorni prima del 31 agosto.

Julián Álvarez ha debuttato in questa stagione con l'Atleti come sostituto nella seconda giornata di campionato. Álvarez ha dato pochi contributi (solo 12 tocchi) ed è stato fischiato per tutto il tempo in cui ha avuto la palla dai tifosi. Successivamente il club gli ha detto di andare da solo nello spogliatoio mentre i compagni restavano in campo ad applaudire i tifosi, dopo un pareggio per 2-2 contro il Villarreal.

Attualmente, Álvarez non si sta allenando, dicendo di sentirsi male.