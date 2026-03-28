L'Atlético de Madrid non venderà il Simeone, accetta di continuare nel 2026/27 e non esclude un nuovo contratto

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Diego Pablo Simeone continuerà a essere allenatore dell'Atlético de Madrid almeno per la prossima stagione, estendendo una collaborazione insolitamente lunga: l'argentino è allenatore del club da dicembre 2011, 14 anni e 124 giorni. In totale, 786 partite, con 465 vittorie, 170 pareggi e 151 sconfitte.

Da allora hanno attraversato periodi belli e negativi (due finali di Champions League, due titoli di Liga, due titoli di Europa League), e questa stagione potrebbe finire bene nonostante sia quarto in LaLiga, con la loro prima finale di Copa del Rey dal 2013, eliminando il Barcellona, che affronteranno di nuovo il mese prossimo nei quarti di finale di Champions League.

Secondo AS, club e allenatore hanno concordato di continuare durante la stagione 2026/27, che è la fine del suo contratto. Si è parlato di prorogare il suo contratto oltre quello, ma nulla di definitivo, ma è certo che il club non ascolterà le offerte di altri club, dopo voci secondo cui l'Inter di Milano sarebbe interessato ad assumere il 55enne.