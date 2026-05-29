L'Atlético de Madrid prende in giro il Barcellona tra voci di un trasferimento di 100 metri per Julián Álvarez

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La situazione con Julián Álvarez è complicata: la stella argentina vorrebbe giocare per il Barcellona la prossima stagione e, secondo alcune fonti, il club catalano ha offerto 100 milioni di euro per il giocatore, acquistato dall'Atlético de Madrid dal Manchester City solo due anni fa. Ma Atleti insiste che non è in vendita, negando di aver ricevuto un'offerta da Barcellona... e provocare il Barça sui social media.

Fabrizio Romano ha riferito venerdì che il Barça aveva offerto di pagare 100 milioni di euro per Álvaraz, senza aggiunte o altri potenziali giocatori offerti in cambio di Álvarez. Ma secondo AS e Mundo Deportivo, Atleti ha detto che è "un'altra bugia" da parte del Barcellona e, se venisse un'offerta, non verrebbe presa in considerazione perché il giocatore non è in vendita.

La situazione è arrivata persino sui social media e venerdì pomeriggio l'Atlético de Madrid ha pubblicato un photoshop di Lamine Yamal che indossa una maglia dell'Atleti, scherzando dicendo di aver inviato al Barcellona un'"offerta" per il giocatore: "4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con impazienza la risposta per preparare l''annuncio'".

Un secondo post mostrava Pedri con un'offerta diversa: "abbiamo finito i biglietti per il concerto di domani, quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 per quello di domenica".

Dove giocherà Julián Álvarez la prossima stagione?

Sicuramente, se l'Atleti dovesse vendere il giocatore al Barcellona, quei tweet invecchieranno male... Ma ci sono state segnalazioni di altri club, come il PSG, che offrono ancora di più: 120 milioni di euro e altri due giocatori per Álvarez, secondo El Chiringuito.

L'Atleti conta su di lui per i piani sportivi per la stagione 2026/27, ma è stato riportato che Álvarez voglia lasciare l'Atleti, sperando di giocare per il Barcellona, il che lo metterebbe in contrasto con i tifosi dell'Atleti se dovesse restare e continuare a giocare per il club Simeone. A questo punto, chiunque può dire cosa succederà a lui...

Venerdì, Julián Álvarez è stato convocato per la rosa per la Coppa del Mondo 2026 con l'Argentina, in quella che sarà la sesta Coppa del Mondo di Leo Messi.