L'Atlético de Madrid presenterà una denuncia contro il Barcellona: "Pensano di poterci sminuirci, che siamo deboli o stupidi"

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Il CEO dell'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha dichiarato che il FC Barcelona è "irrispettoso" riguardo alla situazione con Julián Álvarez. "Pensano di poterci sminuirci, che siamo deboli o stupidi. Ma ciò che stanno davvero mostrando al mondo è un modo di agire che li definisce".

Parlando con EFE martedì, Gil Marín ha confermato che presenteranno un reclamo contro il Barcellona alla FIFA, perché il club catalano ha negoziato con il proprio giocatore alle loro spalle, anche quando il giocatore sa di non essere in vendita e non vuole ascoltare alcuna offerta.

"Era il giorno di Messi e il giorno dell'Argentina, non quello di Julián"

Gil Marín e l'intero club rojiblanco sono rimasti feriti quando Julián Álvarez ha dichiarato in un'intervista in diretta con ESPN, dopo una partita di Coppa del Mondo contro l'Argentina, di voler lasciare l'Atleti e ha chiesto un trasferimento "per poter realizzare il suo sogno". Il CEO dell'Atlético de Madrid ha condannato le sue parole: "Mi dispiace profondamente per le sue parole. Non era il giorno per fare quelle affermazioni; era il giorno di Messi e quello della nazionale argentina, non di Julián".

"Julián ha un sogno, e anche noi tifosi dell'Atlético abbiamo sogni. È vero che ha parlato con noi, ma è anche vero che conosce perfettamente la nostra posizione perché siamo stati molto chiari: l'Atlético non vuole trasferire i suoi diritti. È un grande giocatore, e siamo molto orgogliosi che giochi per noi".

Ma l'obiettivo di Gil Marín è il FC Barcelona, che ha tentato il giocatore, in modo simile, hanno spiegato, a quello che hanno fatto (con successo) con Antoine Griezmann nel 2019, e a quello che hanno fatto (senza successo) con Nico Williams all'Athletic Club l'anno scorso.

"Mentono a noi, al giocatore, ai media, e mentono anche ai loro fan. Cercano di far credere a tutti che possono permettersi un trasferimento che in realtà non sono in grado di fare. Non è la prima volta che il Barcellona si comporta così, e il mondo del calcio ne è perfettamente consapevole. L'anno scorso hanno fatto qualcosa di molto simile a Nico Williams e all'Athletic Club".