L'Atlético de Madrid raggiunge un accordo per Alejandro Grimaldo, attualmente con la Spagna ai Mondiali

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L'Atlético de Madrid si sta preparando al primo acquisto dell'estate e cerca un difensore che ha fatto parte della rosa di Luis de la Fuente per la Spagna, inclusa questa Coppa del Mondo, ma che non gioca in Liga da dieci anni: Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro trentenne sarà portato dal Bayer Leverkusen per circa 20 milioni di euro, secondo Fabrizio Romano.

L'accordo per il difensore arriva dopo che il Real Madrid ha "rubato" all'ultimo momento due giocatori desiderati che sembravano pronti a firmare per l'Atleti: Bernardo Silva e Marc Cucurella. Infine, Grimaldo è stato assicurato e ora è stato raggiunto un accordo verbale tra tutte le parti, incluso il prezzo: il Bayer Leverkusen riceverà oltre 20 milioni di euro, inclusi i supplementi, per un giocatore arrivato gratuitamente nella loro squadra nel 2023, proveniente dal Benfica. Prima di allora, tra il 2011 e il 2015, ha giocato per il Barcellona B.

Grimaldo non era la prima scelta per l'Atleti, ma si inserisce in rosa come un giocatore di vertice che, secondo AS, è stato il difensore con più contributi in meta (14 gol segnati, 12 assist) negli ultimi tre anni proveniente dalle prime cinque leghe.