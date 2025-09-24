L'Atlético de Madrid si gioca le sue ultime possibilità di Liga quest'anno con due derby

HQ

L'Atlético de Madrid ha avuto il peggior inizio nella Liga da quando Diego Pablo Simeone ha preso in mano la squadra nel 2011. Tre pareggi, una sconfitta e una sola vittoria nelle prime cinque partite, il che significa che hanno 6 punti su 15 in lizza e si trovano al 12° posto in classifica.

Un inizio davvero brutto per una squadra che di solito finisce la stagione al terzo posto (dietro Real Madrid e Barcellona, sempre sopra il quarto posto), ma ha vinto il titolo nel 2014 e nel 2021, questo deve essere risolto se non vogliono dire addio alle loro possibilità di Liga per il resto della stagione (se non l'hanno già fatto). E nel mezzo, la dolorosa sconfitta per 3-2 ad Anfield in Champions League, che si è conclusa con il cartellino rosso di Simeone per essersi scontrato con i tifosi del Liverpool...

Questa settimana potrebbe essere critica, a partire da stasera, mercoledì, per il primo dei due derby. Stasera, contro il Rayo Vallecano (21:30), una squadra che ha bisogno di fare punti (una vittoria, due pareggi, due sconfitte), che è particolarmente resiliente in casa (l'unica squadra finora a fermare il Barcellona).

Poi, sabato, l'Atleti accoglierà il Real Madrid al Bernabéu per il grande derby di Madrid (27 settembre, 16:15 CET). Il Real Madrid è ancora imbattuto (sei vittorie nelle prime sei partite). Los Blancos sono recentemente inciampati nelle loro visite al Metropolitano (pareggio un anno fa, sconfitta l'anno precedente), e per l'Atleti, potrebbe essere l'ultima possibilità di mantenere LaLiga...