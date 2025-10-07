L'ATP è aperta all'aggiunta di politiche sul calore dopo la cascata di scioperi a Shanghai

HQ

Il Masters di Shanghai è stato catastrofico: una serie di walkover ha gettato un'ombra sul Masters 1000. Giocatori come Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic Wu Yibing e il giocatore più quotato, Jannik Sinner, si sono ritirati a metà partita, soffocati a causa del caldo e dell'umidità. Novak Djokovic ha vomitato più volte durante i cambi.

Le temperature raggiungevano circa 30ºC e l'umidità a volte raggiungeva l'80%. Holger Rune è stato sentito chiedere a un arbitro se ci si aspettava che i giocatori "morissero in campo". Ma non è l'unica competizione tennistica in cui i giocatori si sono lamentati delle condizioni estreme a cui sono costretti a giocare: a Cincinnati, Arthur Rinderknech è crollato in campo durante una partita lo scorso agosto.

Di conseguenza, l'ATP ha confermato che studierà e attuerà una politica del calore. "Ulteriori misure, tra cui l'attuazione di una politica ufficiale sul calore, sono attualmente in fase di valutazione in consultazione con giocatori, tornei ed esperti medici", ha detto l'ATP a Reuters.

Come potrebbero essere le politiche di calore nel tennis?

Le politiche di calore sono comuni in altri sport che espongono i loro atleti a calore estremo per periodi di tempo prolungati, come il ciclismo. Lo scorso fine settimana, la politica del calore in Formula 1 è stata implementata per la prima volta in assoluto a Singapore, consentendo ai piloti di indossare giubbotti di raffreddamento con tubi dove scorre l'aria fresca (se scelgono di non farlo, dovrebbero aggiungere un po' di peso extra alla vettura per non avere un vantaggio sleale).

Resta da vedere come verranno implementate le politiche di calore nel tennis. La soluzione principale sarebbe... Semplicemente non giocare quando il calore o l'umidità sono troppo alti o farlo al chiuso (ma ciò altererebbe le condizioni di gioco tra una partita e l'altra). L'ATP afferma di aver già implementato diverse misure in caso di caldo estremo, per aiutare a proteggere la salute dei giocatori durante la competizione.

Cosa pensi che l'ATP possa fare per alleviare il caldo e l'umidità in competizioni come il Masters di Shanghai?