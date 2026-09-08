L'attaccante Roberta Picchi è stata diagnosticata con un cancro al seno, il Como ha subito rinnovato il suo contratto

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Il Como 1907 ha confermato che la loro attaccante trentaquattrenne Roberta Picchi è stata diagnosticata con un cancro al seno e si allontanerà temporaneamente dal campo per concentrarsi sul trattamento e sulla guarigione. E allo stesso tempo, il club ha mostrato grande classe perché, nella stessa dichiarazione in cui ha annunciato la diagnosi, ha confermato che il contratto le è stato prorogato fino alla stagione 2027/28.

"Tutti al Como 1907 sono al fianco di Roberta e daranno a lei e alla sua famiglia tutto il supporto di cui hanno bisogno nei mesi a venire. Come parte di questo impegno continuo, il Club ha anche rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28", ha scritto il club. "In questo momento, chiediamo che la privacy di Roberta venga rispettata mentre si concentra sul suo trattamento e sulla sua guarigione. "

Il Como 1907 giocherà per la prima volta in questa stagione nella Serie A femminile, dopo aver conquistato il titolo di Serie B la scorsa stagione, ottenendo la prima promozione (e chiudendo con 11 punti di vantaggio sulla seconda in campionato, la Lumezzane).

Sui social media, Picchi ringraziò il club per il gesto, che le garantirà maggiore stabilità finanziaria e professionale durante il trattamento. "Nulla può mai essere dato per scontato, e sono fortunata. È ora di giocare la mia partita, ma tornerò ancora più determinata," scrisse.