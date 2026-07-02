L'attaccante spagnolo Santi Aldama è stato scambiato dai Memphis Grizzlies ai Dallas Mavericks

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Santi Aldama, l'ala spagnola di 25 anni, scelto 30º assoluto nel draft NBA 2021, scelto dagli Utah Jazz e successivamente ceduto ai Memphis Grizzlies, è stato ceduto ai Dallas Mavericks. I Mavericks ricevono anche i diritti di draft per Tarik Biberović, che era la 56ª scelta nel 2023, e in cambio i Memphis Grizzlies riceveranno AJ Johnson, la scelta del primo turno 2030 tramite i Warriors e due future scelte al secondo turno.

Con i Grizzlies, Aldama ha firmato un nuovo contratto triennale a giugno 2025, ma ne adempirà solo uno. Ha collezionato 43 presenze, 11 da titolare, durante la stagione 2025-26, con una media di 14,0 punti, 6,7 rimbalzi e 2,9 assist, ma è fuori dal marzo 2026 dopo aver subito un'operazione artroscopica al ginocchio destro.

Aldama è l'ultimo di una serie di scambi di alto profilo che includono Giannis Antetokounmpo trasferito ai Miami Heat, Ja Morant ceduto ai Portland Trail Blazers, Walker Kessler ceduto ai Los Angeles Lakers e, forse la cosa più sorprendente, Jaylen Brown che ha concluso una relazione decennale con i Boston Celtics e viene ceduto ai loro rivali Philadelphia 76ers in cambio di Paul George e quattro scelte al draft.