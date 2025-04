L'attacco degli Stati Uniti al porto di rifornimento yemenita lascia 74 morti nel colpo più mortale della guerra

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e lo Yemen . In quello che è ora l'attacco più mortale degli Stati Uniti dall'inizio della sua campagna contro gli Houthi dello Yemen, almeno 74 vite sono state perse in un attentato al terminal di rifornimento di Ras Isa sul Mar Rosso.

L'attacco, volto a paralizzare una fonte di reddito chiave per il gruppo allineato all'Iran, ha colpito in profondità, uccidendo i lavoratori del carburante e scuotendo la già fragile regione. Le squadre di soccorso hanno setacciato i rottami alla ricerca di sopravvissuti mentre il fumo si arricciava ancora sopra il porto distrutto.

Fonti militari degli Stati Uniti hanno sostenuto il duplice uso del sito sia come motore economico che come roccaforte militare. La distruzione del porto non solo interrompe la logistica del carburante, ma intacca anche i flussi di entrate degli Houthi, complicando una guerra già ingarbugliata.