L'attacco dei droni russi provoca almeno 30 feriti a Zaporizhzhia La città ucraina sud-orientale rischia la distruzione a causa della distruzione di diversi edifici.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Giovedì sera, un attacco di droni russi ha colpito Zaporizhzhia in Ucraina, provocando incendi diffusi e ferendo almeno 30 persone, tra cui un bambino. Le autorità regionali hanno segnalato almeno 10 scioperi. L'aeronautica ucraina è riuscita a intercettare la maggior parte dei 150 droni lanciati, ma alcuni hanno comunque causato danni significativi. Lo sciopero ha anche paralizzato un impianto ferroviario chiave della città, aumentando ulteriormente il pedaggio. Puoi dare un'occhiata ad alcune delle immagini dell'attacco qui. Zaporozhye, Ucraina - Primavera 2021: Panorama della diga della centrale idroelettrica di Dneproges. Fiume Dnepr. Soleggiato. Vista dall'alto // Shutterstock