L'attacco di un drone in Ucraina innesca un incendio alla centrale nucleare russa e al terminale del combustibile

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un attacco di droni ucraini ha colpito una delle più grandi centrali nucleari della Russia, danneggiando le attrezzature e costringendo a ridurre la produzione di un reattore, innescando anche un enorme incendio in un importante terminal di esportazione di carburante sul Mar Baltico.

"I vigili del fuoco e i servizi di emergenza stanno attualmente lavorando per estinguere l'incendio", ha detto Alexander Drozdenko, governatore della regione russa di Leningrado. Non ci sono stati feriti, ha aggiunto. Inoltre, a causa dell'attacco dei droni, diversi voli sono stati ritardati o subacquei.

I funzionari hanno detto che le difese aeree hanno intercettato dozzine di droni in diverse regioni, ma i detriti hanno causato gravi danni all'impianto di Kursk vicino al confine e al complesso Ust-Luga di Novatek nel nord, a soli 38 miglia (60 km) dal confine con l'Ucraina.

Le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte per contenere gli incendi, anche se non sono state segnalate vittime. Gli attacchi hanno coinciso con il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina e hanno evidenziato l'intensità della guerra nonostante le recenti discussioni sulla pace.