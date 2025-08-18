L'attacco di un drone russo colpisce Kharkiv in vista dei colloqui di pace a Washington

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un attacco di droni russi ha colpito le aree residenziali di Kharkiv durante la notte, lasciando diverse persone, tra cui bambini, e molti altri feriti, hanno detto lunedì le autorità ucraine.

Oleh Synehubov, il governatore della più ampia regione di Kharkiv, ha riferito su Telegram che sei bambini, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, sono stati inclusi tra le 20 persone ferite durante l'attacco alla seconda città più grande dell'Ucraina.



L'attacco arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington, con la preoccupazione in Europa che Kiev possa essere spinta verso un accordo a favore di Mosca.

I funzionari lo hanno descritto come uno degli assalti più pesanti delle ultime settimane, con droni e missili che hanno preso di mira anche altre regioni come Zaporizhzhia, Odessa e Sumy. L'Ucraina ha condannato l'attacco come ulteriore prova della campagna in corso della Russia contro i civili.