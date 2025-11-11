L'attacco di un drone russo colpisce Odessa, danneggiando i sistemi energetici e di trasporto

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco di droni russi ha preso di mira la regione ucraina di Odessa, causando danni alle infrastrutture energetiche e di trasporto e provocando incendi in diverse strutture. Una persona è rimasta ferita ed è stato colpito anche un deposito delle ferrovie ucraine di proprietà statale. Le autorità hanno attivato i centri di emergenza, mentre i sistemi critici sono ora in funzione con generatori di riserva, ha detto martedì il governatore regionale.

Il governatore di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato: "Le infrastrutture critiche nella regione funzionano con generatori e sono stati aperti centri di emergenza".