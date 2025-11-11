Notizie dal mondo
L'attacco di un drone russo colpisce Odessa, danneggiando i sistemi energetici e di trasporto
L'attacco ferisce una persona e provoca incendi in strutture infrastrutturali chiave.
HQ
Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco di droni russi ha preso di mira la regione ucraina di Odessa, causando danni alle infrastrutture energetiche e di trasporto e provocando incendi in diverse strutture. Una persona è rimasta ferita ed è stato colpito anche un deposito delle ferrovie ucraine di proprietà statale. Le autorità hanno attivato i centri di emergenza, mentre i sistemi critici sono ora in funzione con generatori di riserva, ha detto martedì il governatore regionale.
Il governatore di Odessa, Oleh Kiper, ha dichiarato: "Le infrastrutture critiche nella regione funzionano con generatori e sono stati aperti centri di emergenza".