L'attacco russo a Kiev uccide 11 giorni dopo un altro recente attacco che ne ha uccisi 30

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Solo pochi giorni fa abbiamo riportato il letale attacco russo che ha colpito la capitale ucraina Kiev, un episodio in cui gli ultimi rapporti affermano la morte di oltre 30 persone. Tuttavia, questo non fu la fine degli attacchi che colpirono la città, poiché durante la notte un altro attacco mortale colpì Kiev, uccidendo altre 11 persone.

Secondo Sky News, l'attacco notturno ha visto il lancio di 68 missili contro Kiev insieme a 351 droni. Questo pacchetto d'attacco includeva sei missili antinave e 23 missili balistici Iskander, con i sistemi di difesa aerea presenti in tutto il paese che riuscirono ad abbattere 37 missili e 326 droni. Tutto ciò rende l'attacco uno dei più letali del 2026, ma non si avvicina ai più pesanti attacchi che la Russia abbia lanciato contro l'Ucraina dall'inizio del conflitto nel 2022.

Parlando dell'attacco e delle vittime, il presidente ucraino Volodmyr Zelenskyy ha riportato sui social media per rivelare che anche 16 persone sono rimaste ferite nella regione di Kiev e che oltre 400 soccorritori stanno lavorando per affrontare le conseguenze dell'attacco. Conclude criticando la mancanza di sostegno da parte degli Stati Uniti, dell'Europa e della NATO, spiegando che i danni e il bilancio delle vittime avrebbero potuto essere ridotti con un maggiore supporto da parte dei partner.:

"I nostri guerrieri hanno mostrato buoni risultati oggi abbattendo droni e missili da crociera, ma, purtroppo, non contro la balistica russa. E la ragione è proprio la scarsità di missili intercettori. È estremamente importante per il mondo, prima di tutto l'America e i nostri partner europei, emergere dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti per sostenere la nostra difesa aerea e quindi la protezione della vita delle persone comuni. Finché i missili per i "Patrioti" rimarranno nei magazzini degli alleati, ciò incoraggia solo la Russia a continuare a "sconfiggere" edifici residenziali. Gli Stati Uniti e l'Europa hanno abbastanza potere per fermare questo terrore."