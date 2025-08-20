L'attacco russo ferisce 14 civili nella regione di Sumy

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito l'Ucraina durante la notte, lasciando 14 civili feriti nella regione nord-orientale di Sumy. Tra i feriti c'erano bambini, poiché è stato colpito un quartiere residenziale.

"La scorsa notte, un attacco di droni su Okhtyrka nella regione di Sumy ha ferito 14 persone. Una famiglia con bambini feriti - di 5 mesi, 4 anni e 6 anni - ha cercato assistenza dopo l'attacco". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X.

I funzionari hanno descritto l'assalto come un altro atto di terrore rivolto alle famiglie mentre dormivano, con droni e missili che hanno preso di mira non solo Sumy ma anche altre regioni tra cui Chernihiv, Kharkiv e Poltava. In totale, sono stati utilizzati più di 60 droni e un missile balistico.

Anche gli impianti energetici nel sud sono stati danneggiati, sottolineando la rinnovata attenzione di Mosca per le infrastrutture critiche. Zelensky ha chiesto sanzioni più severe e maggiori garanzie di sicurezza, sottolineando che solo una pressione sostenuta sulla Russia può portare una pace affidabile.