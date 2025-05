L'attentato mortale allo scuolabus aggrava le tensioni tra Pakistan e India Un'esplosione suicida in Belucistan ha ucciso cinque persone, tra cui tre bambini, mentre Islamabad indica l'interferenza straniera.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Ora sappiamo che un attentato suicida ha colpito uno scuolabus gestito dall'esercito a Khuzdar, in Balochistan, uccidendo cinque persone tra cui tre bambini e ferendone molte altre, ha detto mercoledì l'esercito.

Le autorità pakistane hanno incolpato i delegati legati all'India per l'assalto, anche se nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità. L'attacco intensifica le tensioni tra i due vicini nucleari, già tese a seguito di un fragile cessate il fuoco all'inizio di questo mese. Pahalgam Kashmir Valley natura nella tragedia, dagli echi della violenza ai pini sussurranti, il silenzio cade scenico cuore verde, senza persone senza turisti // Shutterstock